Donna in Lamborghini cappotta a Scicli. Auto in fiamme

Incidente stradale lo scorso pomeriggio sulla Sp Scicli Donnalucata, in Contrada Barone, all’altezza di un distributore di carburanti. E’ rimasta ferita una donna di Scicli che era alla guida di una Lamborghini Urus. Il veicolo, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada e si è capovolto, incendiandosi. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. La strada è rimasta per alcune ore chiusa al traffico veicolare, dirottato su direzioni alternative.

Salva