Caro volo, bonus esteso per tutto il 2025

La Regione Siciliana ha deciso di estendere per tutto il 2025 il bonus concernente, il contrasto del caro volo. Il bonus e sarà garantito fino al 31 dicembre 2025. La misura è stata attivata sotto forma di contributo del 25 per cento del prezzo del biglietto aereo ai cittadini residenti in Sicilia, con ulteriore 25 per cento per i soggetti con basso reddito, studenti e disabili che viaggiano da e verso l’isola, grazie al decreto dell’Assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, di concerto con il presidente della Regione, Renato Schifani.

Salva