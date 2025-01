Allerta ciclone: Venerdì 17 in arrivo in Sicilia

Sarebbe in arrivo per venerdì 17 un ciclone mediterraneo sulla Sicilia, che potrebbe causare forti raffiche di vento e piogge intense. La Sicilia è l’unica regione italiana attualmente nella morsa dei temporali, perché l’anticiclone delle Azzorre continua a portare tempo stabile su gran parte dell’Europa. Il ciclone, secondo previsioni, dovrebbe arriverà venerdì nell’Isola, a causa di un ciclone afro – mediterraneo in arrivo dal deserto algerino, per poi interessare gran parte dell’Italia nel weekend. Secondo le previsioni, dovrebbe piovere insistentemente e al Sud sono attese tempeste di Scirocco, con raffiche di vento a 100 km/h e mareggiate.

