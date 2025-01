Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emanato una circolare con la quale è stato dichiarato lo stato di Allerta Rossa nella giornata di venerdì 17 gennaio in provincia di Ragusa e in una vasta zona dell’Isola. Per tale ragione è stata emanato dal comune di Modica l’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 17 gennaio.

Salva