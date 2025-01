Schiaffo a chi ha sempre pagato le tasse. Riceviamo

Sono un cittadino letteralmente schifato per ciò che mi è successo.

Ho pagato un passo carrabile (come pochi) con l’importo che l’ufficio COSAP di Modica mi ha comunicato. Era il 2019.

La settimana scorsa mi vedo recapitare una bolletta nella quale riferiscono che ho pagato ben 7 centesimi di € in meno rispetto a quanto dovuto.

Totale bolletta 8,00 € di cui 7,93 € spese di notifica.

Un po’ mi sono vergognato anche perché dovrebbe essere in prescrizione.

È giusto che i miei ex compaesani sappiano. Si perché non vivo più a Modica.

Sarei felice se pubblicaste questa mia rimostranza.

Unitamente a voi sto inviando anche a Striscia la notizia.

Grazie per l’eventuale attenzione

