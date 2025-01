Ricordo dello storico Giuseppe Miccichè…di Grazia Dormiente

Appresa la dolorosa notizia della morte dello storico Giuseppe Miccichè, nato a Santa Croce Camarina nel 1929, si è presentato alla moviola della mia memoria il fecondo e provvidenziale incontro con il collega di lettere nell’Istituto Tecnico Industriale di Ragusa, che attirò la mia attenzione e mi spinse a cooperare con lui, maestro di vita e di pensiero e cofondatore nel 1981 del Centro Studi “Feliciano Rossitto” ed ancora direttore dello speciale bimestrale di cultura e politica “Pagine dal Sud”, edito dallo stesso Centro Studi dal 1985 al 2002.

Ritornavano a scorrere brani memoriali narranti la notevole e numerosa partecipazione degli intellettuali e degli accademici iblei e siciliani per il determinante ed inclusivo progetto culturale avviato dal prof. Miccichè con l’attuazione di Convegni storici, di Mostre d’arte e fotografiche, di Raccolte di documenti storici per approfondire tematiche sociali, economiche, sindacali, politiche e culturali dell’area iblea e della Sicilia.

Come non ricordare l’inizio della prefazione del professore Giuseppe Miccichè al mio libro “Pozzallo cttà Mediterranea” del 1991:

“La storia di Pozzallo, unica città marinara della provincia iblea, “porta della Contea di Modica” sul Mediterraneo, è in gran parte frutto di un secolare connubio della sua gente col mare.

Al mare, infatti, più che all’hinterland, nei tempi più antichi scarsamente produttivo e appena capace di garantire a pastori e coltivatori una vita misera e insicura,i Pozzallesi hanno guardato con speranza, come adun’area su cui proiettare le proprie energie e conquistare un più certo avvenire.

É questa storia che Grazia Dormiente oggi ci offre”.

Fu intensa l’attività di ricerca e quella di divulgazione dei tratti identitari iblei, cui lo storico Miccichè mi educò e sostenne con la sua inesauribile capacità prodiga di consigli e suggerimenti che porto con me insieme con i versi del poeta ragusano Umberto Migliorisi, che ora abita le dimore celesti.

Tutt’oggi ho visitato con emozione e anche con gioia l’attuale sede del Centro Studi “F. Rossitto” diretto magistralmente dall’on. Giorgio Chessari, presidente dello stesso Centro Studi, sensibile e acuto continuatore degli orizzonti culturali della Sicilia e in particolare della terra iblea per un futuro a misura d’uomo.

L’operosa segretaria Ornella Cappello mi fa ripensare ai miei anni lontani trascorsi con il professore Miccichè, testimone infaticabile della ricerca storica vissuta con autentica vocazione per apportare considerevoli contributi culturali, sociali e politici, di cui le sue opere e i suoi saggi permangono come esemplari da tutelare e divulgare.

Grazia Dormiente

