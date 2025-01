Maratona di Ragusa. Sfida tra campioni uscenti

Domenica è il grande giorno e Ragusa è pronta a ospitare la ventesima edizione della sua maratona. Il primo grande evento italiano sui 42,195 km per il quale stanno arrivando iscrizioni da ogni parte del mondo. La gara sui 42,195 avrà anche partecipanti di altissimo profilo, che rendono soprattutto molto incerto il suo esito finale.

Ci saranno innanzitutto i due ultimi vincitori della corsa, Lorenzo Lotti primo nel 2023 e che ha già dimostrato di essere in ottima forma finendo secondo domenica sui 45 km dell’Ultramaratona della Pace sul Lamone, a Traversara di Bagnacavallo (RA) e Marco Ercoli, primo lo scorso anno in 2h35’47”, ma con loro spicca la presenza di Giorgio Calcaterra, il pluricampione del mondo della 100 Km che continua a essere un’attrazione straordinaria nelle corse di tutta Italia.

Al femminile è attesa l’adesione di Federica Moroni, campionessa italiana più volte tra maratona e ultra e reduce dal trionfo all’Ultramaratona della Pace, dove è giunta quarta assoluta.

Domenica, insieme alle due prove ufficiali, è prevista anche la Walking di 21 km e la Family Run “Cuori in Movimento”. Questa scatterà da Piazza San Giovanni, le altre gare avranno epicentro in Via Feliciano Rossitto, all’altezza del Liceo Scientifico E.Fermi, con la maratona che scatterà alle 8:00 e la mezza alle 9:45. Il ritiro di pettorali e pacchi gara potrà essere effettuato già al sabato, dalle 16:00 alle 20:00 all’Auditorium San Vincenzo Ferreri in Piazza G.B.Hodierna, all’ingresso dei Giardini Iblei, oppure domenica dalle 6:30 alle 7:45 in prossimità della partenza. Premiazioni per i primi 3 assoluti e di categoria. Ad affiancare il comitato organizzatore come sempre il Comune di Ragusa, vero motore della manifestazione a cominciare dal Sindaco Peppe Cassì e l’Uisp Territoriale di Tonino Siciliano, oltre ai supermercati Il Centesimo che sono sempre al fianco della kermesse di inizio stagione. Ricordiamo che la gara è parte integrante del calendario nazionale Fidal e che varrà quale Campionato Regionale individuale e master.

Salva