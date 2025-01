Alla vista di una volante di Polizia, temendo un controllo, accelerano per sfuggire ma finiscono contro un’auto privata. E’ accaduto in Via Alessandria, angolo via Giacomo Leopardi, a Vittoria. I due giovani che si trovavano in sella a uno scooter sono rimasti feriti anche se non sono gravi. Sono stati, però, trasportati d’urgenza in ospedale. La polizia sta cercando di comprendere le ragioni di tale atteggiamento.

