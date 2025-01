Il Modica Calcio alla ricerca di punti a Mazzarrone

Seconda giornata di ritorno per il Modica Calcio che si appresta a fare visita al Mazzarrone, la formazione rossoblu arriva alla sfida con una buona dose di entusiasmo e con la voglia di continuare il cammino positivo portato avanti fino ad ora.

All’andata i rossoblu vinsero con un netto 3-1 con le firme di Idoyaga e Arquin che vorranno ripetersi per regalare ancora tre punti alla formazione della Contea. Il Mazzarrone, dal canto suo, ha iniziato il girone con un pareggio su un campo difficile come quello della Sport Club Palazzolo.

La formazione guidata da Pasquale Ferrara sarà chiamata ad una prova di carattere e di forza, contro una squadra che darà il tutto per tutto pur di uscire dalla zona Play-out giocando contro una delle prime della classe, sfide come questa non hanno bisogno di presentazioni per richiamare agonismo e voglia di lottare su ogni pallone.

Curiosità e fermento tra i tifosi rossoblu sono rivolte anche ai nuovi acquisti Handzic e Viegas, pronti per fare il loro esordio con i colori modicani, sognando il miglior esordio possibile.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida di Domenica 12 Gennaio alle 15:00, presso lo Stadio Comunale “Pietro Anastasi” di Mazzarrone:

Portieri: La Licata, Pontet

Difensori: Cacciola, Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Mollica, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Cappello, Francofonte, Kondila, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Alecci, Arquin, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

Squalificato: Rossi

Infortunati: Incatasciato, Susino

Salva