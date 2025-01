Basket. La Passalacqua Ragusa cade in casa dell’Alperia Bolzano

Brutta sconfitta in quel di Bolzano per la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket nella XIV giornata, la prima del girone di ritorno, del campionato di serie A2 di basket femminile, LBF Techfind; 67 a 51 il punteggio finale frutto della disattenzione degli ultimi due minuti del primo quarto di gioco che la squadra di Ragusa ha pagato per tutto l’incontro. Non bastano le prove di Labanca, sempre pronta a mettere lo zampino sotto canestro (14 punti realizzati), di Siciliano (17 referto) e di Narviciute a rimbalzo, per scuotere le aquile biancoverdi che non riescono a dare continuità al gioco in attacco e la percentuale complessiva al tiro, il 28 per cento, racconta di una serata poco prolifica. La cronaca. Bolzano guidata Valentina Calandrelli per l’indisposizione dovuta all’influenza di coach Romano, parte schierando in quintetto Schwienbacher, Egwoh, Stefanczyk, Manzotti e Vaitekuaite; dall’altra parte risponde Ragusa con Consolini, Mazza, Tomasoni, Narviciute e Labanca. La Alperia passa in vantaggio e ne mette 4; la prima segnatura è di Labanca dopo due minuti di gioco. La partita è punto a punto fino a 2 minuti e quaranta secondi dalla prima sirena quando Siciliano porta Ragusa a -1. Poi il black out: un paio di errori difensivi e Bolzano mette un parziale di 9 a 0 prima con Vaitekunaite e poi con due bombe consecutive di Malintoppi e Vaitekunaite e un libero di Manzotti. Olodo rompe il ritmo ma è ancora Manzotti a segnare dall’arco grande portando Bolzano alla chiusura del primo quarto al +11. In salita anche la seconda frazione, con Ragusa che rincorre e non riesce a scendere quasi mai sotto i dieci punti di svantaggio e si va al riposo grande con l’Alperia che conduce per 34 a 24. Traumatico il rientro dagli spogliatoi; Bolzano nella prima parte del terzo quarto dilaga, Ragusa perde palla in attacco e la squadra di casa ne approfitta, fino a raggiungere il massimo vantaggio del +18 dopo 4 minuti di gioco. Ragusa reagisce; con una grande rimonta condotta da Siciliano e Labanca e con una difesa più attenta si porta a -6 : 44 a 38 il finale del terzo quarto e l’inerzia pare sia nelle mani delle aquile iblee che danno buoni segnali. Ma Bolzano non molla: rientra in campo determinata e con Stefanczyk e la capitana Schwienbacher riporta a +11 il distacco. Capitana Consolini mette dentro una bomba pesante e con un’altra segnatura di Labanca, Ragusa è a -6 dopo 3 minuti di gioco 49-43. Fine dei giochi. Egwoh ne mette dentro 4 in trenta secondi e Ragusa perde prima Labanca per 5 falli e poi, dopo qualche minuto anche Tomasoni. Consolini e Siciliano provano ancora a ridurre lo svantaggio ma ormai il cronometro è inesorabile; Malintoppi e Vaitekunaite a partita ormai chiusa rifilano le ultime due bombe che cacciano Ragusa a – 16. “Dobbiamo uscire da questa situazione al più presto – commenta coach Buzzanca a fine match -; dobbiamo riprendere la mentalità giusta, quella che ci permette di finalizzare in attacco, di andare con sicurezza a canestro perché non possiamo permetterci di tirare con il 28 per cento, e di prenderci quei palloni in difesa, come abbiano dimostrato, anche questa sera di saper fare”.

ALPERIA BOLZANO– PASSALACQUA RAGUSA 67-51

Alperia Bolzano: Mazzucco ne, Schwienbacher 6, Favaretto, Malintoppi 9, Cassini ne, Egwoh 11, Stefanczyk 11, Gualtieri ne, Manzotti 11, Vaitekuaite 19, Zaman ne. All.: Calandrelli

Passalacqua Ragusa: Consolini 11, Pelka 3, Mazza, Tomasoni 3, Siciliano 17, Cutrupi, Kozakova ne, Narviciute 1, Olodo 2, Labanca 14. All.: Buzzanca

Parziali:25-14; 34-24 (9-10); 44-38 (10-14); 67-51 (23-13)

Note. Tiri da due: Bolzano 13/30 (43%), Ragusa 12/42 (28%); Tiri da tre: Bolzano 7/23 (30%), Ragusa 4/14 (28%); Tiri liberi: Bolzano 20/26 (76%), Ragusa 15/24 (62%); Rimbalzi: Bolzano 38, Ragusa 40: Palle perse, Bolzano 17, Ragusa 19; Palle recuperate Bolzano 11, Ragusa 11; Assist Bolzano 18, Ragusa 6.

Arbitri: Nonna e Quadrelli

