La vicecapolista sulla strada dell’Avimecc Volley Modica, domenica in casa della Siecoservice Ortona

Continuano in casa Avimecc Modica gli allenamenti in vista della difficilissima trasferta in casa della vicecapolista Siecoservice Ortona.

I ragazzi di Enzo Distefano, reduci dalla bella e meritata vittoria casalinga di domenica scorsa contro Napoli sanno che avranno di fronte una delle formazioni più quadrate di tutto il campionato di serie A3, ma hanno voglia di dimostrare il loro valore e la loro crescita e non scenderanno in campo per fare da vittima sacrificale, ma per giocarsi le loro chances.

“Siamo contenti di essere riusciti a ottenere una vittoria sofferta ma molto importante contro Napoli – spiega il capitano dei biancoazzurri Stefano Chillemi – ma ora ci prepariamo una delle trasferte più difficili della stagione contro una squadra molto preparata come Ortona. Sono stato fermo qualche settimana per infortunio e da fuori ho visto una squadra molto aggressiva, grintosa e vogliosa di fare bene nonostante i vari problemi che abbiamo avuto in questo periodo. Merito di tutto ciò va alla società che si è impegnata a costruire una rosa dove tutti sono titolari e – continua – questo ci permette di prepararci per affrontare Ortona con spirito positivo e andremo li per fare la nostra partita con il massimo rispetto dovuto a tutti i nostri avversari, ma senza alcun timore reverenziale. Nel campionato di serie A3 – conclude Stefano Chillemi – tutte le partite sono difficili, ma noi da ora in poi vogliamo guardare sempre in avanti e quindi andremo ad Ortona per cercare di portare a casa quanti più punti possibili, perchè credo di avere le possibilità di poterlo fare”.

Tra i più in forma del roster biancoazzurro c’è sicuramente Riccardo Capelli tra i migliori in campo contro Napoli e best scoore del match del “PalaRizza”.

“Veniamo da una settimana importante in cui abbiamo vinto contro Napoli – spiega l’atleta brianzolo – portando a casa tre punti che ci permettono al momento di non guardarci alle spalle ma puntare lo sguardo verso l’alto. Domenica andiamo a Ortona dopo una settimana in cui ci siamo allenati bene,il gruppo finalmente è al completo e possiamo allenarci in quattordici tutti i giorni, quindi andremo in casa della vicecapolista con tutti i mezzi possibili per fare una bella gara. Quest’anno – continua – come non mai, in campionato nessuna squadra può essere presa sottogamba perchè tutte le undici squadre del girone Blu sono formazioni di alto livello e ogni partita è una battaglia. Contro Napoli siamo stati bravi noi a portare a casa la partita. Napoli è arrivato a Modica con grinta e voglia di portare a casa punti, ma noi siamo stati più bravi di loro a sfruttare il fattore campo e l’aiuto del nostro pubblico per vincere. Contro Napoli è stata una bella prestazione di squadra, io sono contento anche della mia prestazione personale. In altre partite – conclude Riccardo Capelli – ci sono stati momenti in cui ho avuto delle difficoltà, ma ora sia io, sia tutto il gruppo puntiamo a fare bene in questo 2025 e sono sicuro sarà così”.

