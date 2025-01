Dissesto al Comune di Modica. La maggioranza: “Giusta volontà ma siamo col sindaco”

I consiglieri di maggioranza, Armenia, Aurnia, Borrometi, Cascino, Cecere, Civello, Guccione, Minardo e Spadaro si dicono “non sorpresi, né impreparati all’avvio dell’iter del dissesto da parte della Giunta Municipale.

“Riteniamo che sia stato compiuto un atto doveroso e di responsabilità nei confronti della nostra Città “, è il loro commento.

“Già dallo scorso 29 novembre, infatti, con la nostra interrogazione, esercitando l’attività di controllo, chiedevamo lumi sull’iter che l’amministrazione intendeva seguire alla luce della nota n. 250/2014 della Corte dei Conti, della nota del 15 novembre scorso della Responsabile del Servizio finanziario, che davano già per conclamato lo squilibrio strutturale dell’Ente, e non per ultima la nota dei revisori del 20/11/2024 con la quale l’Organo di controllo invitava l’Ente ad attivarsi, senza indugio, ad avviare le procedure di cui all’art. 244 e seguenti del D.lgs 267/200 ed atti consequenziali ognuno per le proprie competenze – aggiungono -“. I nove consiglieri, compresa la presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, rinnovato, oltremodo, il loro totale sostegno al Sindaco, che ha anche atteso eventuali interventi legislativi di carattere nazionale, “Sindaco che con l’azione di ieri ha adempiuto al proprio mandato in maniera coerente e corretta, prendendosi cura della nostra Città.

Siamo convinti che questa decisione, sebbene dolorosa, era inevitabile e rappresenta un’opportunità per la nostra Comunità, offrendo la possibilità di risolvere problemi strutturali, che con una gestione trasparente e responsabile permetterà di restituire la stabilità finanziaria e la fiducia dei nostri cittadini nei confronti dell’Ente”.

