Ragusa, il Nas chiede la chiusura di una casa di riposo

I carabinieri del Nas di Ragusa hanno chiesto la chiusura in via temporanea a Ragusa una casa di riposo per anziani, in prossimità della Chiesa Sacra Famiglia. La comunicazione del provvedimento restrittivo è stato inoltrato all’assessorato comunale ai Servizi Sociali che dovrà predisporre gli atti affinchè il sindaco adotti l’ordinanza di chiusura. Evidentemente, i militari dell’Arma del Nucleo antisofisticazione e Sanità hanno deciso di muoversi in questa direzione dopo avere verificato delle anomalie. Di che genere, non è ancora dato sapere. I circa venti ospiti della casa di riposo sono stati trasferiti in altre strutture, grazie al supporto dell’assessorato comunale, qualcuno è ritornato in casa dei familiari che avevano disponibilità in questo senso. Già questa mattina, dopo la comunicazione da parte dei carabinieri, tre assistenti sociali del Comune si sono recate sul posto per verificare, caso per caso, quale sarebbe stata la migliore determinazione da assumere in capo a ogni utente. Si attende, adesso, di conoscere quale sarà il dispositivo della chiusura per adottare i conseguenti provvedimenti.

