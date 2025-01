Incidente ferroviario sulla Comiso-Vittoria. Ferita una persona

E’ giallo su un incidente ferroviario accaduto lo scorso pomeriggio, lungo la linea ferrata che collega Comiso a Vittoria. I contorni dell’episodio sono ancora tutti da decifrare. Pare che una persona si sia lanciata sulle traversine mentre stava transitando il treno. Per fortuna, benché ferito, l’uomo in questione non è in pericolo di vita. E’ stato, però, necessario interrompere le corse ferroviarie nel tratto in questione e attivare il servizio sostitutivo attraverso i bus. Sta indagando la polizia ferroviaria per capire che cosa è accaduto.

