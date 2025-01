Progetto di servizio civile nella Misericordia di Modica

L’impegno della Misericordia per la solidarietà di Modica, motivato da precisi principi di umanità, è stato indubbiamente il cardine di un impegno che oggi si definisce “Cittadinanza Attiva” ed è stato piattaforma di lancio del servizio Civile Universale

Il Servizio Civile Universale, svolto per libera scelta dalle ragazze e dai ragazzi o da giovani in posizione di riforma,che abbiano compiuto 18 ° anno e non aver superato il 28° 364 giorni alla data della domanda, costituisce un concreto risultato delle esperienze del passato in un connubio che coinvolge strettamente le nuove generazioni di volontari ed i veterani, per una collaborazione efficace e produttiva di importanti risultati.

Il Progetto del Servizio Civile della Misericordia Modica si intitola “Sikelia Solidale” nel quale, in dettaglio, sono descritte le attività previste: trasporto sanitario,assistenza e trasporto soggetti con fragilita’ motoria e cognitiva,assistenza migranti anche allo sbarco, assistenza educativa ai minori, raccolta solidale .

I vantaggi a favore dei Giovani in Servizio Civile comprendono un assegno di Euro 507,30 mensile, una formazione generale sul servizio civile e sulle varie attività.

I crediti formativi possibili in ambito didattico, nonché ulteriori eventuali benefici che nel tempo potranno essere raggiungibili con il procedere del servizio civile

Il Servizio della Misericordia, nelle aree di intervento nelle quali si esplica, ci inducono a chiedere con fiducia l’adesione dei Giovani, confidando nel loro desiderio di svolgere il Servizio Civile Universale presso la nostra Sede, dove troveranno cordiale accoglienza da parte dei Volontari veterani e potranno efficientemente operare nel Settore indicato dal Progetto, realizzando concretamente le aspirazioni e le aspettative che certamente ciascuno si pone, quando sente il dovere di dedicare un anno della propria vita ad attività socialmente importanti.

Le domande devono essere inoltrate entro le ore 14,00 del 18 febbraio c.a. sulla piattaforma all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Salva