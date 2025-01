Consegnati i lavori per la nuova condotta idrica in contrada Cafeo a Modica

Consegnati i lavori della nuova condotta idrica che dalla sorgente Cafeo conduce sino alla distribuzione a Costa del Diavolo. Presente l’onorevole Ignazio Abbate, sotto la cui sindacatura è iniziato il percorso progettuale, assieme ai rappresentanti dell’impresa Di Raimondo che ha in appalto l’opera, è stato formalizzato l’atto di avvio degli interventi per la costruzione di questa nuova condotta idrica. “La costruzione, sostenuta dall’amministrazione di Maria Monisteri, e i cui lavori sono stati consegnati ieri – dichiara il vice sindaco, Giorgio Belluardo – affiancherà nel percorso quella già esistente, ammalorata, però, dal tempo e che la scorsa estate, per una serie di guasti ‘inevitabili’, ha procurato disagi e problemi nell’erogazione idrica in alcune zone della nostra Città”.

