Ripresa degli allenamenti per il Modica Calcio in vista della Leonzio

Tutto pronto per dare il via al girone di ritorno in casa Modica Calcio, la formazione di Pasquale Ferrara ha avuto a disposizione un giorno libero per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e ieri si è ritrovata in campo per il consueto allenamento in vista della prima di ritorno, allo Stadio “Vincenzo Barone”, contro la Leonzio.

Al gruppo, già da oggi, si integrerà anche Arquin tornato dal viaggio che lo ha visto trascorrere le feste in famiglia, previsto il ritorno anche di Vitelli che procede la sua terapia di recupero. Integrato in gruppo, inoltre, Ebah Viegas, il calciatore portoghese si sta allenando con i nuovi compagni, con la società che ha avviato tutte le procedure necessarie per il suo tesseramento, in attesa del transfer che permetterà di considerarlo a tutti gli effetti un nuovo attaccante rossoblu.

