Intollerabile sequestro della libertà…l’opinione di Rita Faletti

“Evin house of detention” è la scritta che campeggia sinistra sul portone d’ingresso del famigerato carcere iraniano situato a nord di Teheran. Il luogo è diventato il simbolo della repressione politica che dal 1979, anno della Rivoluzione islamica, apre le porte e le richiude alle spalle di coloro che il regime considera suoi nemici. Salito agli onori della cronaca nel 1988 a causa delle migliaia di prigionieri politici giustiziati sommariamente, descritto come un inferno dalla blogger Alessia Piperno che nel 2022 vi trascorse 45 giorni, dal 19 dicembre scorso il famigerato carcere detiene in isolamento la giornalista italiana Cecilia Sala, accusata di “aver violato le leggi islamiche”. Arrivata a Teheran il 12 dicembre scorso con regolare permesso, non è la prima volta che la giornalista va in quel paese, dove ha contatti e amici e dove ha raccolto il materiale per le storie che pubblica e registra nei suoi podcast. Nulla di segreto, nulla di pericoloso per il regime che è interessato a trattenere la giornalista con lo scopo di ottenere qualcosa dal governo italiano. Le imputazioni sono vaghe e indefinite, hanno l’aria di essere costruite sul nulla, un pretesto che serve alla cosiddetta “diplomazia degli ostaggi”, uno dei fondamenti della politica estera di Teheran nella sua guerra asimmetrica contro l’occidente, e il carcere di Evin, tristemente noto per l’uso sistematico della tortura e delle esecuzioni senza processo, è una sollecitazione potente ad assecondarne le richieste. Per una strana coincidenza, l’arresto di Cecilia Sala è avvenuto tre giorni dopo la cattura a Malpensa dell’ingegnere svizzero-iraniano Mohammed Abedini per conto degli Stati Uniti. Abedini, conosciuto dalle intelligence occidentali come “l’uomo dei droni dei pasdaran di Teheran”, è accusato dagli Usa di vari crimini tra cui l’aver fornito supporto materiale al Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, responsabile dell’uccisione di tre soldati americani in Giordania. Gli Usa ne reclamano l’estradizione, Khamenei ne chiede i domiciliari sperando nella fuga e la Farnesina fa recapitare al governo iraniano la richiesta di “garanzie totali sulle condizioni di detenzione di Cecilia Sala” e “la liberazione immediata”. I due casi si intrecciano e si intuisce che la soluzione potrebbe essere vicina. Cecilia Sala potrebbe tornare finalmente a casa dopo ormai due settimane di isolamento in una stanzetta con la luce elettrica accesa 24 ore al giorno, senza un letto, un buco nel pavimento come bagno, cibo scarso e una doccia a discrezione dei carcerieri. Non è la prima giornalista straniera né sarà l’ultima che il regime dei mullah sottoporrà al trauma di interrogatori continui con lo scopo di ottenere la confessione di colpe mai commesse, a cui farà credere di essere sola e completamente isolata dal resto del mondo, di cui cercherà di stroncare ogni resistenza psicologica. Molti giornalisti hanno sperimentato la crudeltà di questi metodi che solo un solido ancoraggio alla realtà e il pensiero rivolto a chi si ha di più caro riescono a neutralizzare. Per fortuna, ai giornalisti stranieri non è mai stato torto un capello, non essendo essi percepiti come una minaccia ma come preziosa merce di scambio. Altra cosa è il dissenso interno verso il quale la dittatura teocratica iraniana nutre un sentimento di vero terrore. Mettere a tacere quella voce è una questione esistenziale. Avvocati, intellettuali, attivisti per i diritti umani e delle donne, giornalisti, accademici e studenti universitari, la parte più evoluta e culturalmente sviluppata della società, quella più perseguitata e controllata in modo ossessivo, costituisce la più folta rappresentanza dei detenuti di Evin. A loro e alle donne curde rinchiuse nel braccio femminile dove si trova anche Cecilia Sala, il regime terrorista iraniano riserva le più brutali forme di tortura. In Iran, essere donna di etnia curda e politicamente e socialmente attiva, significa essere candidata alla pena di morte con l’accusa gravissima di “ribellione contro il governo”, senza prove, senza difesa legale, confessioni estorte con torture psicologiche e fisiche inimmaginabili. Che ne è delle piazze rosse, dei movimenti “mai una di meno”, degli appelli vibranti dei nostri artisti e intellettuali, di Ilaria Salis e dei suoi centri sociali? Come mai non manifestano contro il regime criminale degli ayatollah? Dove sono i Bonelli e i Fratoianni? E soprattutto chi sono? Lo sappiamo. Sono i portatori ufficiali della scandalosa doppia morale, figlia dell’ipocrisia, dell’ideologia, del pregiudizio, dell’ignoranza.

