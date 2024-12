Ubriaco importuna i passeggeri sull’autobus. Carabinieri Ragusa espellono extracomunitario irregolare

I Carabinieri di Ragusa sono intervenuti nei giorni scorsi, a bordo di un autobus di linea della tratta che collega le città di Ragusa e di Santa Croce Camerina, a seguito della richiesta giunta al 112 da parte dell’autista che stava trasportando numerose persone, importunate con urla, sputa e spintonamenti da un 34enne di origini tunisine in stato di forte alterazione alcolica. Il magrebino, perso qualunque freno inibitore a causa dei fumi dell’alcool che già di prima mattina l’avevano completamente pervaso, nonostante i richiami dell’autista stesso e di altri passeggeri, ha continuato imperterrito nelle sue intemperanze, giunte, ad un certo punto, ad un livello di ostilità tale da obbligare il conducente ad interrompere la marcia dell’autobus per contenere il tunisino, in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. Giunti sul posto, i Carabinieri del capoluogo ibleo hanno condotto l’extracomunitario in caserma per le rituali operazioni di identificazione, dalle quali è emersa la sua irregolare presenza sul territorio nazionale. Denunciato dai militari dell’Arma per interruzione di pubblico servizio, il giovane è stato dunque accompagnato al più vicino centro per il rimpatrio, ove permarrà in attesa di fare rientro al proprio paese d’origine.

