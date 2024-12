Modica. Parrocchia SS. Redentore, “La Natività raccontata”

La Parrocchia e l’associazione SS. Redentore di Modica, in contrada Quartarella, ha organizzato “Il presepe vivente raccontato: la Natività raccontata da un cantastorie”.

Si potrà visitare mercoledì 25 dicembre dopo la S. Messa delle ore 18.30, alle ore 20; varie generazioni si sono prodigate instancabilmente per la buona riuscita dell’evento che verrà replicato domenica 5 gennaio sempre alle ore 20.

Questa Natività raccontata aiuterà sicuramene a riflettere su uno degli annunci più lieti di fronte al quale la vita di ogni uomo si trova lungo il suo cammino: quello dell’amore di Dio. “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”: sono queste le parole con cui l’angelo porta il lieto annuncio ai pastori che si trovavano davanti alla grotta di Betlem. Questo annuncio, Dio lo fa risuonare in ogni tempo nel quale si fa memoria del Natale.

