Villaggio del Gusto a Ragusa, ieri il nuovo viaggio tra tradizioni ed eccellenze

Ieri sera il Villaggio del Gusto di Ragusa ha regalato un’esperienza decisamente dolce ai suoi visitatori: la “cannoloterapia”. Non è stata una semplice degustazione, ma un vero e proprio rito di benessere per il palato e per l’anima, dedicato al simbolo per eccellenza della pasticceria siciliana, il cannolo. Immersi tra il profumo fragrante della scorza e la dolcezza della ricotta, i partecipanti hanno vissuto un momento di magia, accompagnati dai maestri pasticceri della Pasticceria Neri di Siracusa. Come in una terapia per il buonumore, ogni fase della preparazione è diventata un’occasione per scoprire i segreti di questo dolce iconico: dalla scelta degli ingredienti alla lavorazione manuale della scorza croccante, fino al tocco finale del ripieno. Il laboratorio, tra racconti e assaggi, ha trasformato il cannolo in un ambasciatore di storia e tradizione, unendo le mani sapienti degli artigiani alla curiosità dei partecipanti. Ogni morso, un’esplosione di sapori e un viaggio nel cuore dell’identità siciliana. Il Villaggio del Gusto, con le sue caratteristiche casette natalizie lungo via Roma a Ragusa, continua a essere un luogo in cui i sensi si risvegliano e la cultura del territorio si racconta attraverso i suoi sapori. Organizzato da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti” e il Comune di Ragusa, questo spazio celebra le eccellenze agroalimentari e artigianali attraverso laboratori, degustazioni e incontri.

Oggi, sabato 21 dicembre, il Villaggio si animerà fin dal mattino con un ricco programma. Protagonisti saranno i produttori della Cipolla di Giarratana, presidio Slow Food, che racconteranno la storia e le qualità di questa eccellenza, insieme agli studenti dell’Istituto Galileo Ferraris di Ragusa, impegnati a presentare piatti realizzati con ingredienti di qualità. La giornata si concluderà con un evento dedicato ai pani tradizionali di Modica, accompagnati da altre prelibatezze simbolo degli Iblei.

Domani, domenica 22 dicembre, sarà il turno dei legumi e dei semi locali, protagonisti di un laboratorio guidato da Giovanni Maltese della Condotta Slow Food di Ragusa. A seguire, la Comunità dei Prodotti da Forno di Ragusa presenterà il “Sfuogghiu” di ricotta, un’antica preparazione che racchiude tutto il sapore e la memoria della cucina locale, recentemente riconosciuta come nuovo prodotto De.Co. dal Comune di Ragusa.

Il Villaggio del Gusto continuerà a stupire anche durante le festività natalizie, con aperture straordinarie che offriranno nuove occasioni per esplorare le eccellenze siciliane. Info e aggiornamenti sono disponibili sui canali social di Slow Food Ragusa e sul sito di Slow Food Sicilia. Un invito imperdibile a immergersi nei sapori, nelle storie e nella cultura della nostra terra.

Salva