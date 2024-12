Ispica. “Il nuovo Ponte Cozzo Muni si farà presto”

“Ringraziamo il Governo Schifani – affermano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – che, dopo aver constatato la esecutività del progetto redatto dal Genio Civile, con nota del 20 dicembre, ha autorizzato il Comune di Ispica ad attivare le procedute che porteranno, nel breve periodo, all’appalto dell’opera per l’importo complessivo di 2.130.000 euro.”

“Da mesi ed in silenzio – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto – lavoriamo per avviare un’opera che rappresenta un vero “ponte” di raccordo tra la viabilità rurale e il bassopiano ispicese. Dopo aver chiesto ed ottenuto l’inserimento dell’opera nella programmazione Regionale, abbiamo ottenuto l’anticipazione dell’inizio lavori che era stata prevista per il 2026. Faremo in modo che la realizzazione del Ponte si innesti con i lavori del rifacimento della strada che, costeggiando il canale, si interseca con il Ponte.”

“Il rifacimento del Ponte e la sistemazione della strada parallela al canale Circondariale – dichiara il Sindaco Leontini – rappresentato due opere che favoriranno tutta la collettività e, in particolare, le aziende agricole che in questo momento soffrono i disagi per lunghi spostamenti. Inoltre permetterà di decongestionale il traffico estivo lungo la fascia costiera.”

“Ringraziamo, oltre al Presidente Schifani, l’assessore Regionale Aricò ed il dirigente Arch. Lizzio – conclude il Sindaco Leontini – che hanno tempestivamente trasmesso al Comune l’atto di avvio del procedimento.”

Salva