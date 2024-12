Il Modica Gospel Choir protagonista all’Ultima Giornata delle Feste d’Inverno a Siracusa

Si avvicina l’appuntamento clou delle Feste d’Inverno, un evento che rappresenta un’importante appendice invernale delle Feste Archimedee. Domenica 22 dicembre, alle ore 20:00, la chiesa di Santa Lucia alla Badia, situata in piazza Duomo, ospiterà un atteso concerto del Modica Gospel Choir, un ensemble che si è affermato per la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Con i suoi 30 talentuosi elementi, il Modica Gospel Choir promette di scaldare i cuori dei presenti, offrendo un repertorio di brani caratterizzati da profonda spiritualità e intensità emotiva. La corale, diretta dal Maestro Giorgio Rizza, guiderà il pubblico in un affascinante viaggio musicale attraverso la spiritualità cristiana, celebrando la gioia della preghiera in musica, un momento ideale per riflettere e condividere lo spirito del Natale.

La serata sarà presentata da Mirella Furnari, che accompagnerà il pubblico nel corso dell’evento, arricchita dalle letture di Moreno Cocola, che contribuiranno a creare un’atmosfera di coinvolgimento e partecipazione.

La presenza del Modica Gospel Choir a questo importante appuntamento non solo rappresenta un momento di alta cultura e arte, ma sottolinea anche il valore della musica come linguaggio universale di unione e condivisione. Questo concerto si inserisce nel solco delle tradizioni natalizie, offrendo una possibilità di connessione profonda tra la comunità e i suoi valori.

Un invito per tutti gli amanti della musica e della spiritualità a partecipare a questa serata straordinaria, che promette di essere un momento di grande emozione e riflessione collettiva.

Salva