Chiusura della settimana per il Modica Calcio in vista del match col Rosmarino

Il Modica Calcio si appresta a chiudere la settimana di lavoro che porta alla delicata sfida contro la Rosmarino. Gli uomini di Ferrara si sono allenati alle 10:00 allo Stadio Vincenzo Barone con il gruppo squadra a disposizione del mister con lavoro differenziato per Mallia e Incatascato, assente invece l’argentino Idoyaga.

Ieri sera è andata in scena, invece, la classica cena natalizia con la proprietà che ha ringraziato gli sponsor e tutti gli addetti ai lavori per il loro impegno profuso fin qui, ribadendo l’idea di un progetto ambizioso con la voglia di portare in alto i colori rossoblu.

Salva