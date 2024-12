Rissa martedì sera in Piazza Monumento a Modica

Martedì sera non è stato sereno nel centro cittadino di Modica. Dopo lo scoppio di due bombe-carta, in San Domenico e in Via Campailla, con danni ai vetri di una finestra della Chiesa confinante con il Municipio e ai vetri di una porta di un’abitazione, tre persone sono venute alle mani in Piazza Monumento, per futili motivi. E’ intervenuta la polizia per sedare gli animi. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, un giovane in evidente stato di alterazione, se la sarebbe presa con due coetanei che erano seduti in un bar.

foto repertorio

Salva