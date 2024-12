Dopo 4 mesi dall’incidente è deceduto il 17enne sciclitano Valerio Pacetto

Ha lottato per quasi quattro mesi tra la vita e la morte ma, alla fine, ha ceduto. Valerio Pacetto, 17 anni, sciclitano, era ricoverato dallo scorso 20 agosto al Policlinico di Catania, dov’era stato trasferito dall’Ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica la stessa sera per i gravi traumi riportati nell’incidente stradale che si era verificato, intorno alle 21:30, in contrada Balatelle, sulla strada che collega Scicli con Cava D’Aliga, con un’autovettura condotta da un giovane concittadino. Era in sella al suo scooter e stava facendo rientro nell’abitazione in cui viveva con la famiglia. Le condizioni del 17enne erano apparse subito gravi.