Monterosso Almo ha finalmente il pulmino scolastico: oggi la consegna

E’ stato consegnato oggi il nuovo minibus scolastico che sarà in servizio nel territorio di Monterosso Almo. Un lungo percorso iniziato lo scorso anno e concretizzatosi grazie ad un emendamento dell’onorevole Ignazio Abbate, attraverso lo stanziamento della somma di 70mila euro per l’acquisto del mezzo in favore del comune montano, l’unico della provincia di Ragusa ad essere sprovvisto del servizio di trasposto degli alunni. “Da oggi la comunità di Monterosso Almo – ha dichiarato l’On.Abbate alla consegna del mezzo – ha un mezzo di trasporto tutto suo, senza dover aspettare che si liberi quello in servizio presso il vicino comune di Giarratana, come avvenuto in passato. Parlo di comunità e non solo di scuola perché il pulmino Mercedes consegnato oggi servirà anche per il centro sociale, il comune e per ogni altra necessità espressa dalla comunità monterossana. L’idea è nata lo scorso anno quando sono stato messo a conoscenza di questa mancanza dal professore Angelo Schembari, da tanti anni in servizio presso la scuola di Monterosso, che mi ha rappresentato tutte le difficoltà del caso in merito al trasporto scolastico e all’impossibilità di svolgere alcun tipo di escursione didattica. Tutta la macchina si è messa in moto a cominciare dal gruppo DC di Monterosso Almo guidato da Paolo Amato che ringrazio per l’impegno profuso. E naturalmente un ringraziamento anche al Sindaco Pagano e alla sua Amministrazione che si sono attivati prontamente per predisporre gli atti necessari all’acquisto del pulmino. Continua così l’impegno a favore delle comunità montane. Sempre a Monterosso è di quest’anno un altro finanziamento da 100 mila euro per il recupero e completamento della piscina comunale”.

