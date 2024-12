Indagato il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana

Per questo Il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, il modicano Rosario Gisana, e il suo vicario generale, Vincenzo Murgano, attualmente parroco della chiesa madre del capoluogo, sono stati indagati dalla Procura della Repubblica di Enna con l’accusa di falsa testimonianza. Secondo la magistratura inquirente avrebbero coperto un prete pedofilo. Nello specifico si tratta della vicenda che riguarda il sacerdote Giuseppe Rugolo, già condannato a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale. La notizia la riporta Repubblica Palermo. Dopo la conclusione del processo la parte civile ha presentato un esposto in procura e ora i pm vogliono approfondire la vicenda.

“A fronte delle tante bugie emerse nel corso delle indagini e anche nelle deposizioni in aula, mi sarei aspettato che il tribunale trasmettesse autonomamente gli atti in procura. Così non è stato. Oggi apprendo che comunque la procura sta andando avanti”, le parole del giovane che aveva denunciato il sacerdote e al quale il vescovo aveva offerto 25 mila euro in contanti per restare in silenzio.

