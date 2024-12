Ucsi. Modica corso di formazione giornalisti

Ad un mese dall’uscita della quarta enciclica del pontificato di Jorge Mario Bergoglio, giornalisti, docenti, educatori, operatori di pastorale, gruppi ecclesiali si incontreranno il 12 dicembre alle 18, presso l’Auditorium “Nino Baglieri”, dell’Istituto Salesiano San Domenico Savio (Collegio), via Don Bosco 21 di Modica Alta. Guerre, squilibri sociali ed economici, consumismo sfrenato, nuove tecnologie rischiano di snaturare l’essenza stessa dell’uomo. Il Pontefice chiede attraverso il documento dal titolo Dilexit nos (Ci ha amati), di cambiare sguardo, prospettiva, obiettivi, e recuperare ciò che è più importante e necessario: il cuore.

“Ripartire dal cuore” per intessere nuove prospettive di “comunicazione dialogica costruttiva” nella società civile in continuo disfacimento, in balia di incomprensioni e fraintendimenti che lacerano il tessuto sociale e alimentano nuove tensioni sociali e guerre, in un mondo che “sembra abbia perso il cuore”. Il corso è promosso dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e organizzato dall’Ucsi Sicilia, in collaborazione con la Diocesi di Noto, il Comune di Modica, i Salesiani, la Divina Misericordia, l’ADMA, il RnS, l’Associazione Amici di Nino Baglieri di Modica.

E’ prevista la presentazione e l’approfondimento dell’Enciclica a cura di Maria Monisteri Caschetto, Sindaco di Modica; Don Ignazio Petriglieri, Vicario Generale della Diocesi di Noto; Don Paolo Buttiglieri, Docente Comunicazione Sociale, Giornalista, Responsabile del Progetto; Don Paolo Terrana, Docente Storia della Chiesa, Istituto Teologico “San Tommaso” di Messina; Don Carmelo Umana, Responsabile Regionale Famiglia Salesiana di Sicilia; Antonino Aprile, Tesoriere dell’Associazione “Amici di Nino Baglieri”, Rosario Agosta, Responsabile del RnS, Marinella Giannone , Responsbaile “Divina Misericordia”, Silvia Amore, Vice Presidente ADMA, Stella Morana, Respondabile “Ordo Viduarum”, della Parrocchia Maria Ausiliatrice di Modica.

Interverranno, inoltre: Salvatore Di Salvo, Segretario nazionale Ucsi e Tesoriere regionale Odg Sicilia, Domenico Interdonato, Presidente Ucsi Sicilia.

“Lettera enciclica sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo” è il sottotitolo del documento interamente dedicato al culto del Sacro Cuore di Gesù. Era stato Francesco stesso ad

annunciarne l’uscita in autunno nell’udienza generale in Piazza San Pietro del 5 giugno (mese tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù), condividendo il desiderio che il testo possa far

meditare sugli aspetti “dell’amore del Signore che possano illuminare il cammino del rinnovamento ecclesiale; ma anche che dicano qualcosa di significativo a un mondo che sembra aver perso il cuore”.

