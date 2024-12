Il calcio modicano piange l’ex attaccante Giovanni Rappa

E’ deceduto all’età di 70 anni, l’ex attaccante del Modica Calcio, Giovanni Rappa, stroncato da un tumore. Era nato a Borgetto (Palermo) ed aveva militato in diverse squadre dell’isola ma anche della Calabria: ha giocato con Siracusa, Catania, Nissa, ma anche con Cosenza e Reggina, nella stagione 1977-1978. Con gli etnei ha sfiorato la Serie B, perdendo a Pisa alla penultima giornata. Quella era la squadra di Angelo Massimino. Centrocampista e ala offensiva, è stato perlopiù in Serie C. Per lui quasi 350 presenze e 27 reti in carriera. A Modica fu allenatore-giocatore nella stagione 1988-89 con Enzo Terranova presidente. Nel 1989 fu chiamato dall’allora presidente Giuseppe Ferrigno alla guida del Vittoria nel campionato di Promozione. Poi ha intrapreso la doppia carriera: commerciante di articoli sportivi e allenatore.

“Ho appreso da poco – commenta Gigi Chiavaro – che Giovanni Rappa non è più tra noi una notizia che mi ha lasciato una profonda tristezza , Giovanni era un amico sincero pronto ad aiutare tutti , in questo triste momento il mio pensiero va ad Angela la moglie e ai meravigliosi figli”.

“Apprendo la notizia della scomparsa di Giovanni Rappa – scrive Roberto Culotti – …. instancabile motorino con il suo n.7…R.I.P caro Giovan Battista”.

