Modica. Dialogo aperto tra Amministrazione e il comitato “piazza Matteotti e vie limitrofe”

Il comitato “Piazza Matteotti e vie limitrofe” esprime viva soddisfazione per l’apertura dell’Amministrazione Comunale di Modica verso i residenti del centro storico. Difatti sono stati riservati in questi giorni 40 posti auto presso il garage multipiano di viale Medaglie d’oro esclusivamente per i membri del suddetto comitato di residenti. La rappresentanza dei residenti, ricevuta dal Sindaco a Palazzo S. Domenico, considera questo gesto un primo passo verso crescenti intese riguardanti lo sviluppo e la gestione del Centro Storico e della sua fruizione.

Costituito nel 2019 da cittadini del quartiere di Modica Bassa limitrofo a piazza Matteotti, si pone come obiettivo la valorizzazione di Corso Umberto attraverso iniziative che coinvolgano la cittadinanza, i rappresentanti delle attività produttive e la politica, segnalando e promuovendo le legittime istanze dei numerosi residenti di Modica Bassa che quotidianamente si prendono cura di una delle parti più importanti per la città di Modica dal punto di vista economico, sociale, culturale e turistico. Costituiscono membri a tutti gli effetti anche i numerosi turisti che nel corso degli ultimi anni hanno acquistato immobili nel centro storico e che hanno contribuito ad animare i quartieri ristrutturando molte case fatiscenti.

La delegazione, accolta dal Sindaco e dai rappresentanti della giunta comunale, ha espresso la volontà di contribuire attivamente al rilancio di Modica Bassa aprendo un confronto sulle necessità dei numerosi residenti. Difatti l’Amministrazione si è detta soddisfatta di poter dialogare con un comitato rappresentativo di cittadini ed è stato programmato un piano di viabilità specifico per i residenti, la cui delegazione ha ringraziato l’amministrazione comunale per la collaborazione.

“La costituzione del comitato, dicono dal direttivo, si è resa necessaria per affrontare in prima linea i pericoli che oggi corre una delle parti più importanti della nostra città. Crediamo che devono essere i residenti in primis ad adoperarsi, di concerto con tutte le categorie sociali, per migliorare la vivibilità e l’attrattiva di questa parte di Modica che non può e non deve vivere il fenomeno dell’abbandono e della desertificazione come sta avvenendo in tante città d’Italia”.

Ricordiamo che i residenti nel perimetro compreso tra piazza Corrado Rizzone, via Carlo Papa, via Pisacane, via Campailla, piazza Monumento e la collina della Giaganta, possono aderire in qualunque momento inviando una richiesta presso l’email del Comitato (comitato.quartiere.piazza.matteotti.modica@pec.it).

