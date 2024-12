L’imprenditrice vittoriese Alboni rappresenterà Confcooperative nel comitato CamCom

L’imprenditrice vittoriese Nuccia Alboni rappresenterà Confcooperative territoriale Ragusa nel comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di commercio del Sud est Sicilia. E’ stata nominata componente per il triennio 2024-2027 e ha già partecipato al primo insediamento del prestigioso organismo. Il comitato nasce con una missione chiara e ambiziosa: promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile attraverso l’elaborazione e l’attuazione di strategie concrete. “Durante il nostro primo incontro – chiarisce Alboni – si è posta l’attenzione sull’importanza di fare rete e di lavorare insieme per creare opportunità e strumenti utili alle donne che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale. Le partecipanti rappresentano diverse associazioni di categoria e sindacati. Abbiamo portato avanti un primo momento di confronto e presentazione, ma anche un’occasione per iniziare a condividere idee e priorità per il lavoro che ci attende”. Tra le questioni principali emerse, ci sarà la necessità di lavorare sull’elaborazione di uno statuto che definisca chiaramente il funzionamento e gli obiettivi del comitato. Inoltre, nel prossimo incontro, sarà fondamentale eleggere una rappresentante che possa coordinare i vari sforzi e fare da portavoce alle iniziative che saranno proposte. “Auguriamo buon lavoro a Nuccia Alboni – sottolinea il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi – siamo convinti che, grazie alla collaborazione che riuscirà a intessere con le altre delegate, potrà sviluppare progetti concreti e mirati per favorire la crescita e il consolidamento dell’imprenditoria femminile nella nostra area territoriale. La sfida è grande, ma altrettanto grande è la determinazione che Nuccia dice di avere percepito tra le partecipanti. E questo costituisce un’opportunità unica per costruire un futuro dove le donne siano sempre più protagoniste del panorama economico e imprenditoriale”.

