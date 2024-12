Pozzallo. Raccolta alimentare sabato presso alcuni supermercati

In questo tempo dove purtroppo i poveri sono sempre in maggior numero, anche nella città di Pozzallo, siamo fortemente invitati, come ci ricorda spesso anche Papa Francesco, a far sì che chiunque possa donare, lo possa fare perché nessun povero pensi che il suo sguardo è caduto nel vuoto.

Con questa premessa, i volontari della Protezione Civile di Pozzallo saranno impegnati nella giornata di sabato, 7 dicembre, per la raccolta alimentare presso alcuni supermercati della cittadina rivierasca.

I partecipanti alla raccolta indosseranno un tagliandino di riconoscimento al collo che la Protezione Civile farà avere nelle singole attività commerciali che lo richiederanno. Dove poter donare? Presto detto. I supermercati che aderiscono all’iniziativa sono Decò, Ard ed Eurospin.

I generi alimentari donati comprenderanno principalmente prodotti di prima necessità come olio, latte, pasta, carne in scatola e alimenti per l’infanzia, così come ogni anno. Si auspica la partecipazione di tante persone che possano donare.

