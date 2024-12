Ragusa. Interruzione corrente elettrica impianto Lusia

A causa del distacco di energia elettrica per lavori programmati da parte dell’Enel, oggi, martedì 3 dicembre, potrebbero verificarsi una serie di disservizi nell’erogazione idrica riguardante l’impianto Lusia a Ragusa.

I disagi potrebbero interessare alcune zone specifiche di Ragusa: il quartiere Cappuccini, zona Marsala, viale Tenente Lena, via Archimede, viale dei Platani, zona Sacra Famiglia, via Eugenio Criscione Lupis. La situazione dovrebbe comunque normalizzarsi nel corso della giornata di mercoledì.

