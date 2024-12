Milano. Il modicano Puma presenta il suo ultimo libro “Tempo fuori tempo”

Giorno 13 dicembre, alle 19, nell’ambito del Festival Bagutta Letteratura, organizzato dal Gruppo Culturale di Via Bagutta a Milano, il poeta modicano Giuseppe (Pippo) Puma presenterà il suo ultimo libro di poesie in lingua “Tempo fuori tempo”, edito dalla Casa Editrice ‘Ancora di Milano.

Alla presentazione del libro interverranno Nicola Lombardo e Mario Ridolfo, mentre la lettura delle poesie sarà a cura dell’attrice Laura Moruzzi.

Il Festival della Letteratura si terrà presso la prestigiosa sede del Gruppo Culturale di Via Bagutta in Corso Garibaldi, 17 nei giorni 13,14 e 15 dicembre e coinvolgerà ben 20 noti scrittori residente in Lombardia.

All’inaugurazione, prevista per le ore 10,00 del 13 dicembre,porteranno i saluti il Presidente del Gruppo Culturale Bagutta, Guido Poggiani e il titolare della Libreria Bocca, Giorgio Lodetti.

La direzione è stata affidata alla poetessa Annitta De Mineo.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Lombardia, del Municipio uno, del Comune di Milano, della Libreria Bocca, di Radio Lombardia, della Fondazione “Artepassante” e dell’Associazione GuizArt APS.

