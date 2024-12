Ragusa. “La Finestra”, un cortometraggio sul bullismo tra i ragazzi

Bullismo: in Sicilia 1 ragazzo su 4 ne è vittima, soprattutto alle scuole medie. Secondo i dati della piattaforma Elisa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in Sicilia il 23% degli studenti dell’Isola dichiara di essere stato vittima di bullismo, e il 7% di episodi di cyberbullismo, mentre il 17% ammette di aver preso parte a casi di bullismo. Anche la nostra provincia registra casi in crescita.

Per parlare di questo fenomeno, lo scorso 29 novembre al Cinema Lumière di Ragusa ė stato proiettato alla presenza del sindaco Giuseppe Cassi, dell’assessora all’Istruzione Catia Pasta e dell’assessora alle Politiche per l’inclusione Elvira Adamo il cortometraggio “La Finestra” di Salvatore Massari, ideato da Peppe Busacca, sceneggiato da Michele Arezzo e con le musiche di Peppe Arezzo. La preparazione dei giovani attori è stata affidata a Tiziana Bellassai e la logistica di produzione a Laura Gueli.

Con Irene Spadola, Luna Massari e tutti i corsisti del primo laboratorio di cinematografia ” Ciak ..i corti”, il cortometraggio è stato prodotto da “Mecenate”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Ragusa e la collaborazione dell’Istituto comprensivo Berlinguer di Ragusa.

Tra i protagonisti, Francesca Antoci, Adelaide Massari, Eleonora Busacca, Tommaso Martorana, Marco Ghiani, Emanuele Marchi, Noemi Cavallo, Paola Riso, Giulia Calabrese e l’amichevole partecipazione del dott. Giovanni Ottaviano, di Eliana Di Martino e Grazia Gambuzza.

Le riprese sono state il frutto del lavoro di squadra in cui tutti gli allievi del corso hanno partecipato non solo come attori ma anche come tecnici e parte attiva di una vera e propria troupe cinematografica, imparando le caratteristiche di ogni ruolo sul set.

“La Finestra – ha dichiarato l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – ė un progetto fatto da ragazzi per comunicare un messaggio positivo ai propri pari. Tramite una proiezione in anteprima, con l’associazione Mecenate abbiamo voluto rendere partecipe la comunità educante per veicolare il messaggio e portarlo nelle scuole. L’obiettivo è avviare un percorso di conoscenza e di attenzione ai propri comportamenti dentro e fuori la scuola. Un lavoro che nasce da fatti realmente accaduti, che sono comuni e trasversali a tante realtà scolastiche”.

