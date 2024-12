Modica Calcio….prima che sia troppo tardi

Un altro risultato negativo per il Modica Calcio, che ha visto la propria squadra soccombere di misura contro l’Avola. La sconfitta ha riaperto interrogativi sul reale valore della formazione modicana, che all’inizio della stagione puntava a far la differenza. Le prestazioni recenti sollevano dubbi: si tratta di “acquisti” sbagliati, partenze errate, o forse di giocatori che si sono rivelati troppo “gonfiati”?

In questo clima di incertezze, si fa strada l’ipotesi di un tentativo di rimuovere l’allenatore, ma molti sostengono che sarebbe un errore. È tempo che la società prenda una posizione chiara nei confronti di chi crea tensioni all’interno dello spogliatoio. La squadra, da più di un mese, sembra vivere in una crisi profonda, faticando non solo contro le squadre più forti, ma anche contro quelle di minor rango.

La dirigenza, al momento, mantiene il silenzio, senza rilasciare dichiarazioni sulla situazione critica che si sta vivendo. Questo atteggiamento non fa che aumentare la preoccupazione fra i tifosi, che vedono la propria passione e il proprio sostegno non ripagati da risultati soddisfacenti.

In aggiunta, c’è la sensazione che siano stati tesserati giocatori non all’altezza, mentre atleti che potrebbero fare la differenza sono stati lasciati liberi. Una serie di decisioni sbagliate che non premiano gli sforzi fatti dalla società e non ripagano i tifosi, i quali ogni domenica, con sacrifici, percorrono chilometri per sostenere la squadra.

È fondamentale che la dirigenza prenda coscienza della situazione e faccia quadrato attorno all’allenatore e alla squadra, per trovare una via d’uscita da questa crisi e restituire ai tifosi le emozioni che meritano. Solo così il Modica potrà tornare a brillare sul campo e ritrovare la fiducia perduta.