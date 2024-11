Rotatoria di c.da Caitina. L’ennesima richiesta del Consigliere Spadaro

Il consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, con un’altra ennesima interrogazione, al Sindaco e all’assessore ai lavori pubblici, in riferimento alla Rotatoria “Caitina” e bretella di collegamento con lo stadio Comunale, visto che non ho ricevuto risposte alle precedenti interrogazioni in data 12.03.2024 e 13.05.204 chiede alcune delucidazioni in merito.

Ad esempio – scrive Spadaro – Il progetto originario della rotatoria e della bretella di collegamento ha un importo originario totale di

€ 584.222,18 suddiviso in n. 3 lotti.

A fine anno 2023 sono state impegnate somme per n.3 perizie di variante e assestamento:

 Determina n.3416/23 per impegnare la somma di € 140 mila come necessaria ed indispensabile;

 Determina n.3417/23 per impegnare la somma di € 140 mila come necessaria ed indispensabile;

 Determina n.3418/23 per impegnare la somma di € 270 mila come necessaria ed indispensabile.

Dalle Relazioni di Perizia di Variante ed assestamento finale, risultano che:

1) per la Determina di impegno spesa n.3416/23 di Perizia di Variante e Suppletiva la spesa prevista sarebbe di €. 68.558,54;

2) per la Determina di impegno spesa n.3418/23 di Perizia di Variante e Suppletiva la spesa prevista sarebbe di €. 66.945,94;

Dopo aver fatto accesso atti, ho avuto contezza che delle 3 perizie solo 2 erano state redatte, a questo punto – continua Spadaro –

le domande che sorgono spontanee sono:

 a quanto ammonta l’importo della Perizia di Variante con impegno spesa 3417/23?

 gli importi previsti dalle perizie sono per lavori da fare o sono il pagamento di lavori già fatti o ancora in corso? E se sospesi, data la necessità di varianti, perché non si riscontra alcun provvedimento di sospensione?

 il parere del Corpo Forestale prescrive la realizzazione di n. 2 vasche di raccolta acque piovane e disoleatori, sono già state costruite?

 perché queste perizie di variante ed assestamento vengono fatte dopo un anno dalla consegna dei lavori e inaugurazione dell’opera (maggio 2023)?  si possono inserire come oggetto di variante e assestamento opere (quali l’inserimento di caditoie per i canali di scolo, protezione con guardrail di un canale di scolo adiacente la carreggiata, delimitazione della carreggiata con muretti e relativa barriera) che, essendo necessarie per la sicurezza dei pedoni e della circolazione degli autoveicoli dovevano essere già previste a monte?

 Nel progetto originario era prevista l’illuminazione della rotatoria, sarà fatta?

Il consigliere del PD, nella sua interrogazione, che con ogni probabilità resterà, come sempre silente, chiede a quanto ammonta il costo complessivo della rotatoria e della stradella di collegamento.

