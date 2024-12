Il Modica Calcio pronto alla grande sfida di Avola

Il Modica Calcio si prepara alla delicata sfida contro l’Avola di Domenica. Alla rifinitura presente anche il patron Mattia Pitino per dare la carica ai propri ragazzi e per far sentire la vicinanza da parte della proprietà con la piena fiducia nel lavoro svolto.

Una gara, quella al “Meno Di Pasquale”, che mette di fronte due formazioni di alta classifica, con i padroni di casa che dovranno fare a meno degli ex Agodirin e Diop. I numeri vedono proprio quest’ultimi a soli due punti dal secondo posto occupato da Modica e Vittoria, questo spiega quanto bene stia andando la loro stagione e che gruppo i rossoblu della Contea andranno ad affrontare.

Dal canto suo, Pasquale Ferrara, potrà contare sul proprio gruppo facendo a meno di Francofonte e Susino, infortunati, oltre a Maimone, squalificato. Trovare un risultato positivo è importante e le assenze saranno pesanti, questo dimostra quanto sia importante il recupero di Palmisano e Vitelli oltre alla disponibilità di una rosa ampia e di valore.

Di seguito l’elenco dei convocati per la gara di Domenica alle 15:00 allo Stadio Meno di Pasquale di Avola:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Mallia, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Cacciola, Incatasciato, Kondila, Messina, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Alecci, Arquin, Belluso, Cappello, Idoyaga, Vitelli.

Salva