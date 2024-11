Tuona il PD sulla chiusura della via Mercé. Quale la verità?

Secondo il segretario del PD, Salvatore Poidomani, “la sindaca Monisteri matura velocemente. Politicamente, s’intende. “In un anno e mezzo – dice Poidomani – ha imparato il politichese. Il suo linguaggio è sempre più vuoto, le risposte alla stampa volutamente oscure e contorte, il suo sorriso si è trasformato in quello sornione di chi la sa lunga.

Lei sa le verità che il sindaco sa. Così ha detto. Verità che, invece, la città non ha il diritto di sapere. Una concezione borbonica del modo di gestire il potere. Ha imparato a mentire. Non solo. Ha appreso le tecniche per aggirare le norme e per prendere in giro i cittadini modicani. La sua intervista sulla arbitraria chiusura, da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori, della via Mercè, la strada che porta al santuario della Madonna delle Grazie, è una sintesi di queste sue nuove conquiste. Le sue risposte sono state imbarazzanti e volutamente evasive. E soprattutto arroganti. Senza provare imbarazzo, ha ammesso che il 12 maggio ha fatto, in pompa magna, una inaugurazione farsa. Una “pupiata”. La presa in giro di un’intera città, alla quale è stato detto che i lavori erano stati completati. Per concludere con l’apertura della strada al traffico veicolare, nonostante manchi, a quanto pare, il collaudo. Abusi a non finire. In questi diciotto mesi di sindacatura l’abbiamo criticata per i suoi silenzi, per le promesse non mantenute, per le sue omissioni, per la latitanza e l’inattività. Ma che violasse la legge, o che arrivasse a prendere in giro i modicani in modo così spudorato, non ce lo saremmo aspettati. Ora le chiediamo – conclude il segretario del PD – uno scatto di serietà e di trasparenza. La invitiamo a fare quello che deve fare un amministratore del XXI secolo: informare la città di quello che accade e la Procura della Repubblica degli abusi che vengono commessi. Dica ai cittadini la verità sulla chiusura della via Mercè, sulla inaugurazione farsa. Le saremo grati”.

