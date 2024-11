Pozzallo. Sbarco nella notte di 28 migranti. Stanno tutti bene

Sbarco in piena notte. Ventotto uomini (di cui 5 minori) sono stati prelevati a parecchie miglia dalla costa iblea. I militari della Capitaneria di porto di Pozzallo, a bordo della Cp 325, hanno raggiunto il barchino con mare mosso. Particolarmente difficili le condizioni per prelevare i migranti e issarli sulla motovedetta. Alle ore 4, orario notturno, i migranti sono sbarcati sulla banchina commerciale, dove, ad attenderli, c’erano i volontari della Protezione Civile di Pozzallo, oltre al solito stuolo di forze dell’ordine assieme al personale medico dell’Usmaf e dell’Asp provinciale.

Sono tutti in ottime condizioni di salute. Al momento, i migranti sono ubicati all’interno dell’hotspot portuale, completamente vuoto fino a ieri, in attesa dello sbarco odierno. Le ventotto unità hanno dichiarato di provenire da Egitto e Siria.

In verità, sarebbero 29 i migranti ospiti dentro la struttura portuale in quanto un migrante risulta comunque presente sebbene sia ricoverato presso l’ospedale di Modica per lesioni. ‎

