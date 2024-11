Interventi urgenti per migliorare la Ragusa-Mare. Caruso, Bennardo e Zagami incontrano vertici Provincia

“Sulla provinciale per Marina di Ragusa chiediamo interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale, che deve essere la priorità assoluta”. È quanto dichiarano i consiglieri comunali Rossana Caruso, Federico Bennardo e Sebastiano Zagami, che nella giornata di ieri hanno incontrato il commissario straordinario della Provincia di Ragusa, dottoressa Patrizia Valenti, alla presenza del direttore generale, avvocato Nitto Rosso.

“L’aumento del traffico di auto e mezzi pesanti su questa strada richiede maggiore attenzione, poiché ogni anno si registrano incidenti gravissimi – dicono Caruso, Bennardo e Zagami – accogliamo con favore l’impegno della Provincia, che ha previsto tre importanti interventi per la realizzazione di nuove rotatorie volte ad eliminare incroci pericolosi. Tuttavia, riteniamo necessario fare di più. Stiamo lavorando, infatti, per reperire nuovi fondi che consentano l’illuminazione dei tratti a ridosso delle contrade, l’allargamento della carreggiata e la realizzazione parziale del raddoppio delle corsie nei punti in cui la conformazione del territorio lo permette, senza eccessivi costi. Procedendo per gradi, si potrà ottenere un’arteria più sicura e con minori criticità”.

