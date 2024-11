Il punto verde di distribuzione dei sacchetti di plastica per il conferimento dei rifiuti in precedenza ospitato su una Apecar in via Arcieri da lunedì 2 dicembre sarà trasferito nel nuovo ufficio adiacente alla Protezione civile in contrada Zagarone a Scicli.

La distribuzione dei sacchetti sarà garantita dalle 8 alle 12.

Nel piazzale degli uffici comunali di via Ignazio Emmolo a Zagarone intanto sono stati allocati i cassonetti per il conferimento degli abiti usati.

