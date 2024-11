Caporalato a Vittoria. Deferito un imprenditore

Squadra Mobile e personale del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno effettuato nei giorni scorsi mirati controlli presso una azienda agricola del centro ipparino.

A seguito delle verifiche, un imprenditore di nazionalità albanese è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di cittadini stranieri di nazionalità tunisina, tre dei quali con regolare permesso di soggiorno.

In particolare, l’ispezione effettuata dagli Agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Vittoria ha permesso di accertare la presenza di 4 lavoratori stranieri impiegati all’interno della predetta azienda privi dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa antinfortunistica.

Inoltre, il controllo ha permesso di constatare la presenza di una struttura adibita ad alloggio per gli operai che versava in condizioni igienico sanitari non conformi agli standard di legge.

Pertanto, per tali anomalie riscontrate, si è richiesto l’intervento di personale preposto del “Servizio di igiene degli ambienti di vita” (S.I.A.V.) e del “Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro” (S.PRE.S.A.L.) dell’Asp di Ragusa.

Le indagini condotte dagli investigatori e supportate dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi lavoratori stranieri, presso gli uffici della Squadra Mobile hanno consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria il predetto datore di lavoro per i reati sopra citati.

