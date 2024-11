Territorio. Marianna Cuciti nuovo commissario per Santa Croce Camerina

La comunità del movimento Territorio in provincia di Ragusa cresce e si rafforza sempre di più. Anche a Santa Croce Camerina il movimento ha messo radici già da qualche anno e, nei giorni scorsi, il segretario provinciale Mario Cutello, sindaco di Chiaramonte Gulfi, ha proceduto a nominare Marianna Cuciti (psicologa ed ex assessore) commissaria di Territorio con lo scopo di rilanciare le attività nella città del cigno.

“Territorio – commenta Cutello – è un movimento politico che continua a attrarre interesse da parte della cittadinanza, perché, al di là degli steccati politici tradizionali, è orientata al governo del fare, a qualunque livello si operi. Le nostre comunità hanno bisogno di concretezza e il movimento, da sempre, è orientato a questo tipo di attività. La dr.ssa Cuciti, che dalla sua vanta anche esperienza amministrativa come assessore ai Servizi Sociali durante la sindacatura di Franca Iurato, saprà dare voce al movimento a Santa Croce Camerina con lo sguardo attento di chi ha già curato la cosa pubblica”.

