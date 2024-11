Avviato processo beatificazione della “Coppia Caritatevole” di Francia

Una delegazione di dame e cavalieri della Gran Commenda di Boigny dell’Ordine di San Lazzaro ha partecipato all’apertura ufficiale della causa di beatificazione dei coniugi de La Garaye. La delegazione era composta da S.E. Mons. Xavier Rambaud, Cappellano Generale della Gran Commenda, la Dama Marie-France Grosjean, Capo della giurisdizione, il Cavaliere Jean-Jacques Lartigue, Re d’armi e tesoriere, il Cavaliere Jean-Michel Boukhers, Ambasciatore della giurisdizione per i Paesi africani, il Cavaliere Jean-Claude Courtin, il Cavaliere Sony Paulaeck e S.E. il Cavaliere Commendatore Romain BOUR, Gran Croce dell’Ordine, Commendatore Emerito e Cancelliere della Gran Commenda di Boigny. I rappresentanti erano presenti su invito del Presidente delle Commissioni Storiche delle Cause di Beatificazione delle Coppie di La Garaye, fr. Jean-Marie Gueulette dell’Ordine dei Domenicani.

Il conte Claude Toussaint Marot de La Garaye, nato a Rennes il 30 ottobre 1675 e morto il 2 luglio 1755 al Castello della Garaye a Taden, e sua moglie Marguerite, sono conosciuti come “la coppia caritatevole”. Claude-Toussaint MAROT, conte de La Garaye, in particolare, divenne Cavaliere dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme nel 1722 e fu poi elevato alla dignità di Grande Ospedaliere di Bretagna dell’Ordine nel 1729. Discendente dalla famiglia di parlamentari Marbeuf, Claude Toussaint era figlio di Guillaume Marot de La Garaye, governatore di Dinan, e di Jeanne de Marboeuf. Nel 1701 sposò Marguerite Picquet de La Motte, figlia del cancelliere capo dello stesso parlamento.

Nel 1710, la morte improvvisa del marito di Madame de Pontbriand, sorella del conte e madre di Henri-Marie du Breil de Pontbriand, li scosse nel profondo. Rinunciando alla vita mondana, decisero di servire i poveri per amore di Dio. Il castello fu trasformato in un ospedale per ospitare, nutrire e curare i poveri. Vendettero i loro beni per finanziare l’opera e si misero al lavoro con i loro servitori. Nel 1714 si formarono a Parigi in medicina, chirurgia e chimica. Il conte sviluppò un laboratorio di chimica per creare farmaci. Il re Luigi XV lo incoraggiò in questa direzione a Marly nel 1731 e gli acquistò il metodo per estrarre i “sali essenziali” dalle piante medicinali.

Fino alla loro morte, i due coniugi si dedicarono ad alleviare i mali dei loro contemporanei, fornendo cure mediche gratuite e dando lavoro ai poveri del luogo. Durante la sua visita a Sainte-Anne-d’Auray nel 1996, Papa Giovanni Paolo II ha sottolineato la loro opera: “In questo modo, voi mantenete viva la memoria esemplare dei coniugi caritatevoli Claude e Marguerite de La Garaye”. Se Claude Toussaint Marot de La Garaye sarà proclamato beato diventerà il primo membro dell’Ordine (oltre a San Luigi IX di Francia, che ne fu solo un grande protettore ma non ne fece mai parte) ad essere elevato agli onori degli altari.

