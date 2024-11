FdI: “Dalla Regione aiuti anche per il Comune di Ispica”

L’intervento, deciso in sede di riunione dei Capigruppo all’ARS, volto a preservare tanti Comuni dalle crisi finanziarie che imperversano e che mettono in gravi difficoltà l’operato delle amministrazioni locali vede inserito anche il Comune di Ispica. “Ancora una volta, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e dei suoi rappresentati la Regione Siciliana dichiarano il coordinatore cittadino di FdI, Marco Santoro, e l’assessore Tonino Cafisi – il nostro partito mantiene alta l’attenzione verso il Comune di Ispica. Esprimiamo soddisfazione per un intervento auspicato dal nostro gruppo e che ha trovato una immediata soluzione grazie anche al capogruppo all’ARS di Fratelli d’Italia, On. Giorgio Assenza, intervenuto in sede di conferenza dei capigruppo delle forze politiche presenti all’Assemblea”

