Ragusa, tutto pronto per il Natale

Presentato ieri in conferenza stampa presso la sala giunta del comune di Ragusa, il cartellone natalizio, un programma fitto di nuove idee ed eventi che avranno inizio il primo dicembre e saranno spalmati fino al 5 gennaio. Tradizioni e divertimento in centro con la pista di pattinaggio in piazza San Giovanni che sarà inaugurata proprio il primo dicembre, e non solo quello, ma anche il Villaggio del Gusto Slow Food, in via Roma, che quest’anno avrà prodotti enogastronomici che artigianato, aprendo quasi tutti i giorni a partire dal 6 dicembre. Via Roma e piazza San Giovanni saranno attraversate da eventi musicali, street band itineranti e concerti, mentre via Mariannina Coffa si vestirà di verde con il primo step di un nuovo progetto di arredo urbano green.

“Quest’anno abbiamo decorato la città già nel mese di novembre, alla pari con le altre città d’arte- ha commentato il sindaco Peppe Cassì- “Collaboreremo con tre associazioni del territorio in particolare quella di Ragusa superiore, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, condividendo con loro il programma natalizio. Un programma ricco di eventi, manifestazioni e iniziative, che coinvolgerà tutti, grandi, piccoli, famiglie, giovani, anche per il 31 dicembre sono previsti degli eventi interessanti”.

Tra le varie iniziative, anche il Christmas Village all’interno della San Vincenzo Ferreri, dove i protagonisti saranno i bambini, che accompagnati dai genitori, potranno visitare la casa di Babbo Natale, col trenino e tutto il quartiere natalizio, e poi il giardino incantato, i mercatini di Natale, i presepi, che a Ragusa Ibla saranno cinque, dislocati per tutto il quartiere barocco, e poi mostre e la musica in filodiffusione, dal 7 dicembre al 6 gennaio. Inoltre ci saranno molti eventi dedicati ai giovani, con Dj Set, concerti tra cui quello sulla scalinata del Duomo il primo gennaio., visite guidate chiamate Fake Tour, performance circensi, street band e parate.

