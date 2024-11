Vittoria. Arrestato giovane per detenzione di stupefacenti in casa

La Polizia di Vittoria congiuntamente a personale della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish, un ventottenne vittoriese con precedenti.

Il personale della Polizia di Stato, transitando nei pressi del centro cittadino di Vittoria, ha notato un giovane che alla vista degli Agenti, ha cambiato immediatamente direzione provando ad allontanarsi.

Il personale operante dunque, intuIto che il giovane potesse avere qualcosa da nascondere, ha immediatamente reagito bloccandolo.

Inoltre, i vestiti del giovane emanavano un pungente odore di hashish, elemento che confermava l’intuizione degli Agenti i quali, dopo la perquisizione sul posto, hanno recuperato un involucro ben occultato contenete sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 94 grammi oltre a una somma di euro 1100,00 suddivisa in banconote di vario taglio, possibile provento dell’attività illecita di cessione di stupefacenti.

Tenuto conto che il giovane risultava ancora molto nervoso e reticente a riferire dove abitasse, gli Agenti con un’indagine “lampo” basata anche su informazioni acquisite nell’immediato, sono riusciti a individuare, nelle immediate vicinanze ove il giovane era stato fermato, l’appartamento in uso a quest’ultimo.

All’interno dell’abitazione, a seguito di perquisizione, gli Agenti del Commissariato di Vittoria hanno riserve ben stoccate e altrettante quantità minuziosamente suddivise pronte per i clienti.

Nel dettaglio veniva rinvenuta una sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 352,13 grammi e una sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 10,23 grammi ed inoltre un bilancino elettronico di precisione e materiale destinato al confezionamento degli stupefacenti.

In seguito alla perquisizione estesa all’autovettura in uso al giovane è stato inoltre rinvenuto un tirapugni in ferro ragion per cui quest’ultimo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il relativo possesso.

