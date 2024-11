A Ispica partecipato convegno su “Il Volontariato del futuro: Emozioni che creano inclusione”

Si è svolto venerdì scorso ad Ispica nell’Aula Consiliare di Palazzo Bruno di Belmonte il Convegno a tema “Il Volontariato del futuro: Emozioni che creano inclusione”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Nessuno escluso Formidabili” approvato dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nell’ambito delle realizzazioni di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore e vede capofila l’Associazione Superabili di Avola.

Il progetto annuale è strutturato in tre momenti inclusivi e formativi e focalizzerà l’attenzione su tre azioni specifiche e mirate.

“Comunità viva” è la prima azione di sensibilizzazione e di informazione sui temi legati alla disabilità e che vedrà coinvolte persone con disabilità e le loro famiglie, enti del terzo settore, imprese, enti professionali, ed enti locali, di ben nove comuni della provincia di Siracusa e Ragusa.

“Emozioni al centro” è la seconda azione inclusiva che avrà come obiettivo primario, grazie ai due laboratori sull’educazione alle emozioni e sulle autonomie sociali, lo sviluppo di competenze socializzanti ed emotive necessarie per strutturare e predisporre un serio e valido progetto di vita indipendente.

Il laboratorio “Baskin” è la terza azione sportiva del progetto. Grazie a questo sport, veramente inclusivo, scenderanno in campo decine di persone con disabilità e normodotate che avranno come obiettivo primario lo sviluppo di competenze socio-relazionali e il potenziando degli aspetti cognitivi e psichici di ogni singolo atleta.

Oltre a questa fase di laboratori emozionali sono previsti anche dei momenti di promozione del volontariato come quello che si è tenuto ieri ad Ispica. Il progetto vede la collaborazione dell’ASSOD punto di riferimento per quanto riguarda il servizio civile che è sicuramente il primo approccio per i giovani al volontariato.

Il convegno di ieri in particolare è stato pensato come un momento di confronto sul tema del volontariato del futuro. Ad intervenire, dopo i saluti istituzionali del sindaco Innocenzo Leontini che ha salutato gli studenti del Liceo “Majorana” di Avola ed evidenziato nel suo intervento il ruolo fondamentale del volontariato per le istituzioni, e dell’assessore Tonino Cafisi, il Presidente dei SuperAbili Giuseppe Cataudella ha evidenziato l’importanza del progetto che ha spiegato “rappresenta grande opportunità sociale e di partecipazione attiva ai tanti giovani con disabilità e alle loro famiglie che, come spesso accade a conclusione del ciclo scolastico, ritornano a vivere nella penombra e ai margini dei tanti contesti socio-culturali e sportivi che il territorio con fatica offre solamente a pochi di loro”. Interessanti gli interventi della dottoressa Cristina Clementi Formatrice Emotivo-Relazionale che ha parlato di un nuovo modo di concepire il Volontariato, non più visto come una semplice attività non retribuita, ma come una vera filosofia di vita, basata sulle Emozioni dei tre attori principali: i Volontari, i Destinatari, il Contesto familiare e sociale. Da qui, l’importanza di un nuovo approccio al tema. Anche l’assistente sociale Marco Santoro ha rimarcato l’importanza del ruolo del volontario e la necessità della formazione del volontario.

Salva